НАТО не намерена создавать спецподразделения оперативного развертывания

В Брюсселе повторилась история выступления Марка Цукерберга в Конгрессе США. Сначала он извинился, потом уклончиво ответил на вопросы руководителей фракций Европарламента.

В Брюсселе призвали власти Израиля расследовать события, в ходе которых правозащитник получил тяжелую травму, а также выдать новую визу главе регионального отделения HRW.

В победе президента Мадуро не сомневался почти никто. Выборы в Венесуэле лишь усиливают отчаяние и бессилие. Те, кто сможет, уедут. Остальным придется смириться, считает Офелия Хармс Аррути.

Павел Шаройко признан виновным в создании агентурной сети на территории Беларуси. Ему назначено наказание в виде многолетнего срока лишения свободы.

Журналисты будут присутствовать при демонтаже полигона "Пунгери" на северо-востоке КНДР. К репортерам присоединились корреспонденты из Южной Кореи, которым ранее было отказано во въезде.

Лауреат Пулитцеровской премии и автор более 25 романов скончался на 86-м году жизни.

Стороны не сумели провести подготовительные работы между двумя командами, которые необходимы для проведения успешного саммита.

Восемь женщин утверждают, что знаменитый актер допустил в отношении них непристойные действия, сообщает CNN. Сам Фриман пока не отреагировал на эти обвинения.

Через восточные регионы ФРГ в направлении стран Балтии и Польши движутся две колонны американской военной техники. Переброска осуществляется в рамках операции "Атлантическая решимость".

Компания Nord Stream не собирается менять планы на фоне попыток сорвать строительство нового газопровода. В компании уверены, что прокладка газопровода начнется, как и запланировано, в 2018 году.

Николас Мадуро был переизбран на выборах 20 мая. Главный оппозиционный блок, однако, бойкотировал голосование, и многие страны Латинской Америки не признали итогов выборов.

Глава МВФ не понимает цель этих санкций - направлены ли они непосредственно на физических лиц, на их компании либо холдинги.

Нарушение правил стало нормой, заявил президент России на Петербургском экономическом форуме. Его французский коллега призвал Россию к "коллективной игре", опирающейся на "ценности доверия".

Брюссель желает помочь России и Украине заключить соглашение о газовом транзите через украинскую территорию после 2019 года. Украина опасается лишиться миллиардных платежей за транзит.

В Белом доме сообщили, что в Сингапур отправляется команда дипломатов для подготовки саммита США и КНДР.

80-летний голливудский актер Морган Фримен отреагировал на обвинения в домогательствах, которые против него выдвинули восемь женщин.

По мнению демонстрантов, французский президент проводит политику в пользу состоятельных граждан. В акциях приняло участие несколько десятков тысяч человек.

За отмену запрета на аборты высказались 66 процентов участников референдума в Ирландии. За легализацию прерывания беременности проголосовали в основном молодые люди.

В ливийских лагерях для нелегальных мигрантов, условия в которых схожи с тюремными, содержатся тысячи человек. Беженцы зачастую подвергаются там пыткам и издевательствам.

В Ливии свыше ста человек бежали из нелегального лагеря для беженцев

Возглавил американскую делегацию бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. Его в срочном порядке вызвали из Филиппин, где он сейчас возглавляет американское посольство.

По словам Рудольфа Джулиани, следствие по делу о возможных связях Трампа с Кремлем никогда "не должно было быть начато".

Десятки тысяч человек требовали запретить бой быков в Испании. В 2013 году коррида была внесена в список Национального наследия страны.

Водитель сначала сам пытался потушить пожар. Однако пламя очень быстро распространилось на весь автобус.

Йенс Столтенберг заявляет, что находится в постоянном контакте с Венгрией и Украиной по спору относительно украинского закона о языках.

Соединенные Штаты были готовы объявить о новых санкциях против КНДР уже во вторник, 29 мая, однако отказались от таких мер на неопределенный срок.

В России против депутата Верховной Рады от Народного фронта Антона Геращенко возбуждено дело по статье о публичных призывах к терроризму.

К санкциям относятся эмбарго на поставки нефти, запрет на инвестиции и замораживание активов центрального банка Сирии на территории ЕС. Продлены также индивидуальные меры против сирийских политиков.

МИД Грузии объявил о запуске процедур по разрыву дипотношений после признания Сирией независимости самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.

Политик требовал признать незаконным и недействительным приказ МВД, которым было отменено решение об оформлении приобретенного им гражданства Украины.

Под контрсанкции может подпасть российская компания с любой долей иностранного участия. Путин сможет запретить сотрудничество с недружественными странами и организациями, а также принимать "иные меры".

ЕС подаст жалобу в ВТО и введет ответные пошлины на товары из США

ЕС подаст жалобу в ВТО и введет ответные пошлины на товары из США

По данным СМИ, в письме выражается заинтересованность северокорейского лидера во встрече, но нет никакой конкретики.

Судьи решили не приостанавливать строительство газопровода "Северного потока-2" у побережья Германии. Решение по иску экологов суд примет в ходе его рассмотрения по существу.

Две книги лауреат Нобелевской премии по литературе Боба Дилана "Назавжди будь молодим" и "Якби не ти" вышли в украинском переводе благодаря культовому украинскому переводчику и музыканту Виктору Морозову.

Митингующие заявили, что считают недостаточным уход со своего поста Главного прокурора Грузии и продолжают требовать отставки правительства и досрочных парламентских выборов.

Ранее в субботу немецкое издание Welt am Sonntag сообщило о планах НАТО повысить боеготовность своих войск из-за возможной угрозы со стороны России. В частности, в кризисной ситуации Североатлантический альянс должен быть в состоянии в течение 30 дней оперативно перебросить порядка 30 тысяч военнослужащих в зону конфликта.

Цель альянса - улучшить способность реагировать на непредвиденные атаки, отмечает журнал Der Spiegel. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил обсуждение "разнообразных мер по повышению операционной готовности" сил альянса. В деталях планы будут согласованы на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится в Брюсселе 11 и 12 июня.

НАТО опровергает информацию о создании специальных подразделений оперативного развертывания, заявили представители Североатлантического альянса в субботу, 2 июня. По их словам, речь идет не о создании спецподразделений, а о повышении уровня подготовки существующих сил НАТО.

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