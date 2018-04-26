НАТО обсудит реакцию на попытки запугивания со стороны России

Источник: DW

НАТО обсудит, как реагировать на попытки запугивания и вмешательства со стороны России. Об этом заявил в Брюсселе в четверг, 26 апреля, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в преддверии открывающейся в пятницу в этом городе конференции глав МИД стран Североатлантического альянса.