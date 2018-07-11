НАТО официально подтвердило стремление Украины к членству в альянсе

Источник: Українські новини

Лидеры стран-членов НАТО поддержали Украину в ее устремлениях к членству в Североатлантическом Альянсе.

"Мы решительно поддерживаем Украину в ее праве самостоятельно решать свое будущее и внешнюю политику без внешних вмешательств. В свете устремлений Украины к членству в НАТО, мы поддерживаем наши решения, принятые на саммите в Бухаресте и на последующих саммитах", - говорится в документе.

В Альянсе подчеркнули, что успех широкомасштабных реформ, в том числе в борьбе с коррупцией, будет иметь решающее значение для создания основы для процветающей и мирной Украины.

В декларации также указано, что Украина должна в полной мере использовать все доступные ей инструменты в рамках Комиссии НАТО-Украина для внедрения принципов и стандартов НАТО.