НАТО осудила открытие Крымского моста

Источник: DW

НАТО присоединилась к критике открытия моста через Керченский пролив, строительство которого не было согласовано с властями Украины. Крым является частью Украины, а мост - "очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности страны", - заявили представители Североатлантического альянса в среду, 16 мая.

"Россия продолжает пренебрегать международным правом"

Ранее открытие моста через Керченский пролив осудил Госдепартамент США. Соответствующее заявление официального представителя Госдепа Хизер Нойерт было опубликовано на сайте ведомства.

Нойерт подчеркнула, что Крым является частью Украины, а мост был построен без разрешения украинских властей. "Строительство Россией моста служит напоминанием о сохраняющейся готовности России пренебрегать международным правом", - отмечается в заявлении.

ЕС о принудительной интеграции Крыма

Внешнеполитическая служба Евросоюза также осудила открытие части моста через Керченский пролив. "Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова Россией и его изоляцию от Украины, частью которой он является, - подчеркивается в официальном заявлении ЕС.

Этот мост "был построен без разрешения Украины, в нарушение ее суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, он мешает прохождению кораблей через Керченский пролив в украинские порты, находящиеся в Азовском море", отмечается в документе.

Киев обратился в международный суд

Мост длиной 19 км ведет от Таманского полуострова Краснодарского края к украинскому полуострову Крым, аннексированному Россией в марте 2014 года. Строительство моста началось в феврале 2016 года, при этом Москва не согласовывала с Киевом ограничения для судов, которые заходят в акваторию Азовского моря в украинские порты через Керченский пролив.

В феврале 2018 года Киев направил в Постоянную палату международного третейского суда в Гааге меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, в котором пожаловался, в частности, на возведение Керченского моста, вызванное им ограничение навигации в проливе и то обстоятельство, что мост фактически перекроет доступ крупнотоннажных судов в Азовское море.