НАТО отмечает прогресс Грузии на пути в альянс

Источник: DW

НАТО отмечает успехи Грузии в подготовке к вступлению в альянс. "У Грузии есть существенный прогресс с точки зрения проведения реформ, экономического развития, создания эффективных институтов безопасности и обороны", - заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер в ходе визита в Тбилиси в пятницу, 21 сентября.

Грузия вносит вклад в укрепление "нашей общей" безопасности, в частности, в установление стабильности в Афганистане, подчеркнула Гетемюллер. Она заявила, что НАТО продолжает подготовку Грузии к вступлению в свои ряды в соответствии с решением, принятым на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году.