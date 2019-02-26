НАТО поддержало Венгрию по украинскому закону

Источник: Корреспондент.net

НАТО солидарно с Венгрией, которая настаивает на том, что Украина имплементировать должна выводы Венецианской комиссии относительно языковых положений закона об образовании. Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер во время визита в Венгрию, сообщает пресс-служба Альянса.

"Союзники действуют солидарно с Венгрией по закону Украины об образовании. В Брюссельской декларации и в оценке Годовой программы Украины все члены Альянса призывают Украину в полной мере выполнить рекомендации Венецианской комиссии", - сказала она.

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Гетемюллер подчеркнула, что заседание Комиссии Украина-НАТО является "центральной частью нашей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, а также мощным средством удостовериться, что ее правительство остается на пути реформ".

Гетемюллер поблагодарила Венгрию "за поддержку Украины в конфликте с Россией, в частности за реверсные поставки газа, гуманитарную помощь и лечение раненых солдат".

Напомним, ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал "полуфашистским" украинский закон об образовании и заявил, что Венгрия продолжает настаивать на внесении изменений в него. Отвечая на вопрос о предстоящих выборах в Украине, он отметил, что надеется на смену власти в Киеве и на более продуктивный диалог с новой администрацией.