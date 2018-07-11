НАТО пригласила Македонию вступить в альянс

Источник: DW

НАТО направила Скопье официальное приглашение вступить в альянс, после того как будет окончательно урегулирован спор Греции с Македонией о переименовании последней. Об этом говорится в проекте итогового заявления саммита альянса, выдержки из которого обнародованы в среду, 11 июля.

"Мы приветствуем историческое соглашение между Афинами и Скопье о переименовании. В соответствии с нашей политикой мы решили пригласить правительство в Скопье начать переговоры о присоединении к альянсу", - отмечается в документе.

После завершения всех необходимых процедур Македония, как ожидается, станет 30-м государством - членом НАТО.

Республика Северная Македония

Спор вокруг наименования государства Македония возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония.

Афины опасаются, что в случае закрепления за соседней страной названия "Македония" Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за этого официальным названием Македонии в ООН с 1993 года являлось сочетание "Бывшая югославская республика Македония", а Греция блокировала вступление Скопье в Евросоюз и НАТО.

В июне министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.

Референдум по новому конституционному наименованию пройдет в Македонии осенью. Кроме того, решение должно быть ратифицировано парламентом Греции.