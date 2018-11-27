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27.11.2018

НАТО призывает Россию обеспечить свободу судоходства и освободить украинских моряков

Источник: DW

В связи с инцидентом в Керченском проливе Совет НАТО  призвал Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и свободу судоходства для кораблей Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организацииво вторник, 27 ноября.

В альянсе заявляют, что применению военной силы Россией против украинских судов и военно-морского флота оправданий нет. Совет НАТО призывает освободить украинских моряков и захваченные суда, а также выражает поддержку суверенитету Украины

"НАТО поддерживает Украину и будет продолжать оказывать ей политическую и практическую поддержку в рамках уже налаженного сотрудничества", - говорится в официальном заявлении организации. Кроме того, Совет Североатлантического альянса призывает стороны соблюдать спокойствие в связи с ситуацией в Керченском проливе.

Ранее по итогам заседания комиссии НАТО - Украина на уровне послов генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил: "Россия должна понять, что ее действия будут иметь последствия".

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