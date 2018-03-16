НАТО против новой холодной войны с Россией из-за дела Скрипаля

Отвечая на вопрос журналиста об отравлении Скрипаля, Столтенберг отметил, что у НАТО нет причин сомневаться в выводах, к которым в этом деле пришел Лондон, - в частности, потому, что это происходит "на фоне безответственного поведения России, продолжающегося на протяжениии многих лет".

"Диалог становится все важнее"

Отношения НАТО с Россией в последнее время не улучшились, поэтому альянс продолжает придерживаться двойного подхода, совмещая сдерживание посредством обороны с политическим диалогом, отметил Столтенберг. "Когда отношения сильно натянуты, когда растет риск конфликтов, инцидентов, ошибочных оценок, политический диалог становится все важнее", - заявил он.

Несмотря на то, что Россия выбрала путь конфронтации и применяет силу по отношению к соседям, как в случаях с Грузией и Украиной, НАТО стремится к стратегическому партнерству и улучшению отношений с Москвой, подчеркнул генсек альянса.

Изоляция России - это "не альтернатива", пояснил Столтенберг в интервью медиакомпании BBC. Москве следует сотрудничать с НАТО и соблюдать принятые международным сообществом основополагающие нормы и правила, считает он.

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", который разрабатывался в СССР и впоследствии в России. Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что, по данным британских властей, решение использовать вещество с большой долей вероятности принимал президент РФ Владимир Путин. Российская сторона отвергает свою причастность к преступлению.