НАТО проведет масштабные учения в Черном море

Источник: Корреспондент.net

В Черном море с 5 по 13 апреля пройдут масштабные многонациональные морские учения НАТО Морской щит 19.

"14 румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих будут выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе", - анонсировали в миссии.