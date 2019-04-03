03.04.2019
НАТО проведет масштабные учения в Черном море
Источник: Корреспондент.net
В Черном море с 5 по 13 апреля пройдут масштабные многонациональные морские учения НАТО Морской щит 19.
"14 румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих будут выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе", - анонсировали в миссии.
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