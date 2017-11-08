НАТО создает Центр киберопераций

Источник: Корреспондент.net

НАТО создаст Центр по проведению киберопераций в рамках адаптации командной структуры альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заседания министров обороны стран-членов Североатлантического альянса в среду, 8 ноября.

"Сегодня министры договорились о создании нового Центра киберопераций в рамках разработки концепции новой командной структуры НАТО. Это усилит нашу кибероборону и поможет интегрировать киберкомпонент в планирование и операции НАТО на всех уровнях", – отметил он.

Столтенберг отметил, что эта структура будет военной, так как кибератаки сейчас представляют серьезную угрозу для безопасности стран-членов альянса.

"Я верю, что в дальнейшем в любом военном конфликте будет киберсоставляющая. Поэтому нам необходимо интегрировать наши кибервозможности ... Мы должны быть в киберсфере столь же эффективными, как на земле, на море и в воздухе", – заявил он.