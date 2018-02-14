НАТО утвердило создание двух новых штабов

Источник: Корреспондент.net

Министры обороны стран-членов НАТО утвердили решение о создании двух новых командных структур. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Европейская правда в среду, 14 февраля.

"Мы приняли решение о модернизации командной структуры НАТО. Безопасность среда в Европе изменилось, и НАТО реагирует", – отметил Столтенберг.

В частности, НАТО создаст новое командование Объединенных сил для Атлантики, чтобы защитить морские линии связи между Северной Америкой и Европой. Также будет создано новое командование для поддержки логистики и военной мобильности.

Столтенберг уточнил, что решение относительно местонахождения новых структур и количества персонала будет принято в июне.

"Министры обсудили запуск двух новых командных структур Альянса. Решение об их местонахождении и необходимый уровень персонала будет принято на следующей министерской встрече в июне", – сказал он.

Министры также одобрили решение создать Центры кибербезопасности в центральном объединенных военных сил НАТО в Европе (SHAPE), который расположен в бельгийском Монсе.