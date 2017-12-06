НАТО восстанавливает контакты с РФ по военным каналам, - Столтенберг

Источник: Українські новини

НАТО начало работать над тем, чтобы восстановить контакты с Россией по военным каналом. Таким образом альянс хочет усилить безопасность в воздухе над Балтийским морем. Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"После долгого перерыва в использовании контактов по военной линии эти каналы были использованы главой военного комитета и главнокомандующим войсками НАТО в Европе. Они оба смотрят, как сделать так, чтобы эти каналы функционировали", - сказал Cтолтенберг.

По его словам, инициатива по восстановлению контактов по военной линии была выдвинута во время заседания Совета Россия-НАТО.

"Важно, чтобы стороны информировали друг друга об учениях, потому что это помогает прозрачности, предсказуемости, потому что когда есть больше военной деятельности, риски увеличиваются, и важно предотвратить несчастные случаи", - сказал генсек НАТО.