Навального окончательно не пустили на выборы в РФ

Источник: Корреспондент.net

Верховный суд России отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального на отказ ЦИК России в регистрации для выдвижения его кандидатом в президенты.

Соответствующее решение было принято 30 декабря, сообщает РИА "Новости".

"Верховный суд России не находит оснований для удовлетворения указанных требований", - огласил решение судья. Сам Навальный в суд не пришел. Его представитель Александр Помазуев просил отменить решение ЦИК.

По мнению Помазуева, закон о выборах, которым руководствовалась ЦИК, незаконно вводит запрет осужденным за тяжкие преступления, поскольку в Конституции России его нет. Также он посчитал незаконным приговор по второму делу "Кировлеса", по которому Навальный и получил судимость.

Напомним, 24 декабря инициативная группа провела собрание и выдвинула кандидатом на пост президента России Алексея Навального.

ЦИК принял решение "отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права".

В ответ Навальный призвал избирателей к бойкоту результатов выборов-2018.

ЦИК России неоднократно предупреждал, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован как кандидат из-за судимости - в 2013 году он был осужден на 5 лет условно по делу "КировЛеса". Приговор был обжалован в ЕСПЧ и отменен Верховным судом, но потом суд в Кирове снова назначил такое же наказание.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии Крыма Россией.