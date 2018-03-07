Навальный сообщил о недопуске к выборам тысяч наблюдателей
Источник: DW
Центральная избирательная комиссия РФ не предоставила аккредитацию на президентские выборы 4500 наблюдателям от СМИ "Левиафан", созданного командой Алексея Навального. Об этом политик написал в среду, 7 марта, на своем сайте.
По словам политика, о суде его команде не было известно, никто о нем не уведомлял и не вызывал, еще несколько дней назад в реестре Роскомнадзора "Левиафан" значился как действующее СМИ.
Кроме того, по сведениям информационного агентства "Закон", ЦИК не аккредитовал представителей сетевого СМИ "Молния", от которого на выборах присутствовали наблюдатели движения в защиту прав избирателей "Голос" и которое на предыдущих выборах направляло на избирательные участки больше всего наблюдателей.
Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц подтвердил "Медиазоне", что возникли проблемы с аккредитацией 850 наблюдателей, зарегистрированных от "Молнии".