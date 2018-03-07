Навальный сообщил о недопуске к выборам тысяч наблюдателей

Как и положено по закону, несколько месяцев назад мы дали в ЦИК данные на 4500 человек и уведомили их, что эти люди будут наблюдателями от "Левиафана", - написал оппозиционер. - И только что на заседании ЦИКа объявляют: а "Левиафан" вообще лишен регистрации по суду, и запись об этом есть в реестре Роскомнадзора. Поэтому "Левиафан" аккредитации тоже не получает, 4500 наблюдателей остаются без направлений".

По словам политика, о суде его команде не было известно, никто о нем не уведомлял и не вызывал, еще несколько дней назад в реестре Роскомнадзора "Левиафан" значился как действующее СМИ.

Кроме того, по сведениям информационного агентства "Закон", ЦИК не аккредитовал представителей сетевого СМИ "Молния", от которого на выборах присутствовали наблюдатели движения в защиту прав избирателей "Голос" и которое на предыдущих выборах направляло на избирательные участки больше всего наблюдателей.

Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц подтвердил "Медиазоне", что возникли проблемы с аккредитацией 850 наблюдателей, зарегистрированных от "Молнии".