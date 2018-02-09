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09.02.2018

Навальный требует наказать вице-премьера Приходько

Источник: DW

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный в пятницу, 9 февраля, направил заявления в Следственный комитет и Генпрокуратуру России по поводу деятельности вице-премьера Сергея Приходько. Навальный требует проверить сведения, изложенные в расследовании ФБК, сообщают "Ведомости". Он обвиняет Приходько в получении незаконных услуг от олигарха Олега Дерипаски.

У ФБК есть информация о том, что Приходько провел несколько дней на яхте Elden, которая принадлежит матери Олега Дерипаски, говорится в заявлении. Пребывание Приходько, по данным ФБК, "проходило в сопровождении девушек, оказывались услуги питания, туристические услуги, иные услуги имущественного характера", сказано в документе.

К месту пребывания яхты совершил авиарейс борт M-ALAY, и "есть основания полагать, что данным бортом прибыл Приходько, таким образом незаконно получив услуги имущественного характера", - пишет Навальный.

Аналогичное заявление ФБК 12 февраля собирается направить руководителю управления президента по противодействию коррупции Андрею Чоботову, указывают "Ведомости".

Дерипаска грозит судом, Рыбка благодарит за рекламу

Навальный 8 февраля опубликовал фильм-расследование, в котором приводятся видео и фотографии Приходько и Дерипаски на яхте миллиардера. Основной источник документальных доказательств - это девушка из эскорта Анастасия Рыбка, побывавшая с высокопоставленным чиновником и олигархом в путешествии по Норвегии.

В фильме Навальный также показывает фото недвижимости Приходько и его жены, подчеркивая при этом, что их официальных доходов явно недостаточно, чтобы располагать такими активами, как огромный дом и две большие квартиры общем метражом 350 квадратных метров в престижном жилом доме  в центре Москвы.

Приходько и Навальный обменялись "любезностями" 

Олег Дерипаска назвал расследование "лживыми обвинениями" и пригрозил пойти в суд. Анастасия Рыбка поблагодарила Навального за рекламу ее книги. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не хочет ничего говорить по этому поводу. Отказались от комментариев и в пресс-службе правительства РФ.

Однако вице-премьер Сергей Приходько сам отреагировал на фильм-расследование. В своем заявлении для РБК он назвал Навального "политическим неудачником" и обвинил оппозиционера в провокации. Приходько заявил, что Олег Дерипаска является его другом, а для Навального будет "слишком много чести", если вице-премьер подаст на главу ФБК в суд. "Пусть это сделают другие", - заявил вице-премьер.

Навальный ответил Приходько в Twitter, отметив, что замглавы правительства фактически признал изложенные в фильме факты.

 

 
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