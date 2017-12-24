Навальный выдвинут кандидатом в президенты России
Источник: DW
Инициативные группы в целом ряде российских городов в воскресенье, 24 декабря, выдвинули оппозиционера Алексея Навального кандидатом в президенты на выборах 2018 года.
Как сообщил на своем сайте сам политик, собрания были запланированы в 20 населенных пунктах, включая Москву, Владивосток, Новосибирск, Омск, Пермь и Красноярск.
Процедуры выдвижения состоялись в Санкт-Петербурге (1797 избирателей - "За"), Саратове (860), Ростове-на-Дону (800) и в Уфе (738). Как видно на распространяемых в соцсетях кадрах с мест собраний, среди пришедших - много граждан среднего возраста и пожилых людей.
В Москве местом встречи группы избирателей стал Серебряный бор, сообщает корреспондент DW с места событий. На территории одного из местных пляжей был установлен шатер, где работали волонтеры. Среди собравшихся были не только пришедшие поддержать политика активисты, но и сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ. За выдвижение Навального проголосовали 742 человека. Воздержавшихся и выступивших против среди участников мероприятия не оказалось.
До конца дня политик планирует подать документы в ЦИК
По закону для процедуры выдвижения в состав группы избирателей должны были войти не менее 500 человек. Протокол собрания затем будет направлен в ЦИК РФ, после чего в поддержку кандидата должно быть собрано не менее 300 тысяч подписей избирателей, причем на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 7500 подписей.
До конца дня в воскресенье Навальный планирует подать документы в ЦИК. В случае получения отказа в регистрации он пообещал запустить кампанию по бойкотированию выборов. Обращаясь к другим кандидатам, политик заявил: "Если меня не допустят, снимите свои кандидатуры за 5 дней до выборов".
С помощью подобного сценария политик рассчитывает снизить явку на выборах.