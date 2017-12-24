Навальный выдвинут кандидатом в президенты России

Источник: DW

Инициативные группы в целом ряде российских городов в воскресенье, 24 декабря, выдвинули оппозиционера Алексея Навального кандидатом в президенты на выборах 2018 года.

Как сообщил на своем сайте сам политик, собрания были запланированы в 20 населенных пунктах, включая Москву, Владивосток, Новосибирск, Омск, Пермь и Красноярск.

Процедуры выдвижения состоялись в Санкт-Петербурге (1797 избирателей - "За"), Саратове (860), Ростове-на-Дону (800) и в Уфе (738). Как видно на распространяемых в соцсетях кадрах с мест собраний, среди пришедших - много граждан среднего возраста и пожилых людей.

В Москве местом встречи группы избирателей стал Серебряный бор, сообщает корреспондент DW с места событий. На территории одного из местных пляжей был установлен шатер, где работали волонтеры. Среди собравшихся были не только пришедшие поддержать политика активисты, но и сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ. За выдвижение Навального проголосовали 742 человека. Воздержавшихся и выступивших против среди участников мероприятия не оказалось.

До конца дня политик планирует подать документы в ЦИК