12.03.2019
Назван средний размер пенсий после индексации
Источник: Корреспондент.net
После индексаций пенсий с 1 марта средний размер выплат вырос до 3033 грн.
Как отметили в ПФУ, в начале 2019 года средний размер пенсии составил 2542 грн.
По данным фонда, 22% пенсионеров получили повышение на 100 грн, 28% - от 100 грн до 400 грн, 27% - более 1000 грн.
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