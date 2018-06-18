Назван второй задержанный по "делу Бабченко"

Источник: Корреспондент.net

Второго подозреваемого в покушении на Аркадия Бабченко зовут Тарас Стельмашенко, он гражданин Украины. Об этом в понедельник, 18 июня, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Страна.

Издание также опубликовало фото подозреваемого.

По данным СБУ, он сначала находился на территории Ростовской области, где якобы проходил спецподготовку. После чего в мае приехал в Украину и поступил под начало Бориса Германа - для совершения убийств, в том числе по "списку 47".

Почему в этом случае Герман использовал в качестве "киллера" Алексея Цымбалюка – не сообщается.

Позже прокурор Роман Цыба подтвердил изданию информацию, что третий задержанный по делу Бабченко - Тарас Стельмашенко. Шевченковский райсуд 15 июня избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время адвокат подозреваемого Бориса Германа, чью апелляцию сегодня рассматривал суд, заявил, что его подзащитный не знает Тараса Стельмашенко.