Названа цена проезда по платным дорогам Украины

Источник: Корреспондент.net

Стоимость проезда по платным дорогам в Украине не будет превышать семь евроцентов за километр. Об этом в интервью Liga.net сообщил глава Укравтодора Славомир Новак.

"В Европе проезд стоит минимум 7 евроцентов (2,2 гривни) за километр. В Украине точно будет не дороже", - отметил он.

Отмечается, что первой концессионной дорогой в Украине станет трасса Львов - Краковец, которая свяжет Украину и Евросоюз. Строительство этой дороги обсуждается уже много лет. Ее протяженность составит 84,4 км.

"До конца года мы полностью завершим проверку всех участков дороги и будем иметь всю необходимую документацию. Мы должны быть уверены, что предлагаем инвестору. В начале 2019 года подготовим обращение к Кабмину об оглашении конкурса на концессию", - сообщил Новак.

Предполагается, что средства инвестору будут возвращены за счет сбора платы за проезд, а также платы за доступ и эксплуатацию объектов дорожного сервиса, придорожной инфраструктуры, размещения рекламы, логистических центров, современных линий связи вдоль дороги.

Ориентировочный срок строительства дороги составит 4-5 лет. Срок концессии должен составить до 49 лет.

Концессионер будет отвечать за строительство, содержание, ремонт четырехполосной дороги, которая будет построена по категории 1-А. Ориентировочная скорость движения составит 120 км/ч.

По словам Новака, сейчас нет большого количество претендентов на концессию.

"Есть несколько серьезных европейских компаний готовых инвестировать. Думаю, у украинских компаний не будет таких ресурсов. Хотя в Украине есть несколько богатых людей. Если они будут заинтересованы, почему нет. Но я думаю, что все же больше заинтересованности будет у европейских банков и инвесторов", - сказал Новак.