Названа дата голосования по Brexit в Британии

Источник: Корреспондент.net

Голосование по соглашению о Brexit, о котором договорилась премьер-министр Тереза Мэй с ЕС состоится в парламенте Великобритании во вторник, 15 января.

"Голосование по поводу сделки Мэй о выходе состоится 15 января", - говорится в сообщении.

Кроме того, издание отмечает, что более 200 депутатов подписали письмо к Терезе Мэй, призывая ее не допустить вариант Brexit без сделки.

Как известно, Великобритания так и не смогла ратифицировать соглашение о Brexit. Голосование за этот документ должно было пройти 11 декабря, однако Мэй перенесла его неопределенный срок.

Официально датой выхода Великобритании из ЕС является 29 марта 2019 г.

В то же время сама Мэй заявила, что второй референдум поставит под вопрос в глазах избирателей способность правительства реализовывать демократию.