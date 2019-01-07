Названа дата голосования по Brexit в Британии
Источник: Корреспондент.net
Голосование по соглашению о Brexit, о котором договорилась премьер-министр Тереза Мэй с ЕС состоится в парламенте Великобритании во вторник, 15 января.
"Голосование по поводу сделки Мэй о выходе состоится 15 января", - говорится в сообщении.
Кроме того, издание отмечает, что более 200 депутатов подписали письмо к Терезе Мэй, призывая ее не допустить вариант Brexit без сделки.
Как известно, Великобритания так и не смогла ратифицировать соглашение о Brexit. Голосование за этот документ должно было пройти 11 декабря, однако Мэй перенесла его неопределенный срок.
Официально датой выхода Великобритании из ЕС является 29 марта 2019 г.
В то же время сама Мэй заявила, что второй референдум поставит под вопрос в глазах избирателей способность правительства реализовывать демократию.