21.11.2018
Названа дата и место новой "нормандской встречи"
Источник: Корреспондент.net
Новая "нормандская встреча" на уровне политических директоров внешнеполитических ведомств пройдет на следующей неделе в Берлине (Германия). Об этом в среду, 21 ноября, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе рабочего визита в Австрию, сообщает Укринформ.
"Сейчас мы договариваемся о том, чтобы этот вопрос (развертывание миротворческой миссии ООН на неподконтрольной Украине части Донбасса - ред.) обсуждался в "нормандском формате" на уровне политических директоров. Обсуждение состоится на следующей неделе в Берлине", - отметил он.
По словам Климкина, проблема в том, что Россия пытается сознательно блокировать и торпедировать идею введения миротворческой миссии на Донбассе.
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