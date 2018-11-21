Названа дата и место новой "нормандской встречи"

Источник: Корреспондент.net

Новая "нормандская встреча" на уровне политических директоров внешнеполитических ведомств пройдет на следующей неделе в Берлине (Германия). Об этом в среду, 21 ноября, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе рабочего визита в Австрию, сообщает Укринформ.

"Сейчас мы договариваемся о том, чтобы этот вопрос (развертывание миротворческой миссии ООН на неподконтрольной Украине части Донбасса - ред.) обсуждался в "нормандском формате" на уровне политических директоров. Обсуждение состоится на следующей неделе в Берлине", - отметил он.

По словам Климкина, проблема в том, что Россия пытается сознательно блокировать и торпедировать идею введения миротворческой миссии на Донбассе.