30.08.2018
Названа дата вердикта суда по "долгу Януковича"
Источник: Корреспондент.net
Решение по апелляции Украины по долгу перед Россией на 3 млрд долларов будет вынесено 14 сентября. Об этом свидетельствует график слушаний на сайте Апелляционного суда Англии и Уэльса.
"В пятницу, 14 сентября 2018 в 10.30 будет дано заключительное решение по делу A4/2017/1755 The Law Debenture Trust Corporation PLC (представитель России в споре) против Украины в лице министра финансов Украины, который действует по поручению Кабинета министров Украины", - говорится в графике судебных заседаний.
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