Названа дата встречи Трампа и Путина

Источник: Корреспондент.net

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 16 июля в столице Финляндии – городе Хельсинки. Об этом сообщила пресс-службе Белого дома в четверг, 28 июня.

"Президент Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин встретятся 16 июля 2018 года в Хельсинки, Финляндия. Оба лидера обсудят отношения между США и Россией и ряд вопросов национальной безопасности", – говорится в сообщении.

В Кремле уже подтвердили информацию о встрече двух президентов в Хельсинки.

"В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня", – отметили в Москве.

Президент США Дональд Трамп во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудит экономические связи двух стран и конфликты в Украине и в Сирии. Об этом сообщил