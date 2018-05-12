Названа главная фаворитка Евровидения-2018

Источник: Корреспондент.net

Букмекеры назвали певицу их Кипра Элени Фурейру, которая выступает с песней Fuego, главной фавориткой Евровидения. Следом за ней располагается израильтянка Нетта Барзилай с песней Tоу, а на третьем месте – ирландец Райан О'Шонесси с треком Together.

Следом за первой тройкой финалистов расположились дуэт Madame Monsieur с песней Mercy, немец Михаэль Шульте (You Let Me Walk Alone) и итальянский дуэт Эрмала Мета и Фабрицио Моро (Non Mi Avete Fatto Niente).

На восьмом месте идет литовка Ева Засимаускайте (When We’re Old) и швед Бенджамин Ингроссо (Dance You Off).

Украинский певец Melovin пока располагается только на 18 позиции.