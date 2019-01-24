Названа главная тема заседания Совета Россия-НАТО

Источник: Корреспондент.net

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Российская Федерация размещает в Европе новые ракеты с ядерным потенциалом, которые могут достигать европейских городов.

Поэтому, на заседании Совета Россия-НАТО, которое состоится в пятницу, 25 января, Североатлантический альянс попытается убедить РФ вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности является краеугольным камнем для контроля над вооружениями и нашей безопасности", - отметил Столтенберг.

Он напомнил, что этот договор запрещает все типы ракет. "Проблема сейчас заключается в том, что Россия размещает новые ракеты в Европе, нарушая договор", - отметил генсек.

"И наша задача, наша главная цель заключается в том, чтобы продолжать призывать Россию вернуться к соблюдению (договора), так как эти ракеты мобильные, они имеют ядерный потенциал, их сложно обнаружить, они имеют короткий срок для оповещения, они могут достигать европейских городов", - добавил генсек НАТО.