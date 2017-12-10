10.12.2017
Названа лучшая украинская певица 2017 года
Источник: Апостроф
Одной из главных героинь вечера стала Тина Кароль. Певица одержала победу одной из основных номинаций – "Певица года".
Отметим, что Тина Кароль соревновалась в этой номинации с артистками Олей Поляковой и Златой Огневич.
Оля Полякова уже получила одну награду. Она -победительница в номинации "Золотой Граммофон" совместно с "Русское Радио Украина" по версии M1 MusicAwards 2017.
Ранее стало известно, что рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) и его коллега Анастасия Каменских, которые недавно поставили дуэт "Потап и Настя" на паузу, получили статуэтку M1 Music Awards 2017 "За вклад в развитие национальной индустрии".
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