Названа победительница конкурса Мисс Земля-2018

Источник: Корреспондент.net

Обладательницей титула Мисс Земля-2018 стала 23-летняя представительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Об этом в субботу, 3 ноября сообщила пресс-служба конкурса в Facebook.

Награждение состоялось в столице Филиппин Маниле.

Как пишет издание Rappler, Нгуен изучает маркетинг в университете, свободно говорит на английском языке и любит котов за их умение адаптироваться к окружающей среде.