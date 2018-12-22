Названа причина взрыва на ярмарке во Львове

Источник: Корреспондент.net

Причиной взрыва на рождественской ярмарке во Львове стало нарушение техники безопасности, а именно использование газовых баллонов.

Как отмечается, один из предпринимателей нарушила правила техники безопасности. Ее действия будут анализировать правоохранительные органы.

"Сегодня четко понятно, что есть грубое нарушение техники безопасности. Запрещено использовать газовые баллоны, и предприниматель на свой страх и риск это сделала. Думаю, правоохранительные органы проведут расследование и виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявил мэр города Андрей Садовый.

Сообщается, что во Львовском городском совете состоялось внеплановое заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно ситуации, которая произошла. Комиссия приняла решение приостановить работу ярмарок на просп. Свободы, пл. Рынок и ул. Красной Калины на время работы районных комиссий по обследованию.