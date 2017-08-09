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09.08.2017

Названия Малороссия не будет: Захарченко передумал

Источник: КорреспонденТ.net

Александр Захарченко признал, что анонсированной им "Малороссии" не будет. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение. Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря", - заявил главарь сепаратистов.

Также он добавил, что сама идея получила широкую поддержку.

"Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку", - сказал Захарченко.

Кроме того, Захарченко подчеркнул, что нынешняя политика действующих властей Украины ставит возможность дальнейшего существования страны под угрозу. 

"Киев должен задуматься о том, что дальнейшее ведение такой убийственной политики и недоговороспособность приведут к распаду страны", - резюмировал Захарченко.

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