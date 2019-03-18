Названо количество погибших военных на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

С начала боевых действий на Донбассе погибли 2955 украинских военных. Об этом на совете регионального развития в Ровенской области сообщил президент Украины Петр Порошенко, трансляцию вел 112 Украина.

Он подчеркнул, что каждый день на линии фронта происходят обстрелы и провокации.

"Ежедневно происходят обстрелы и провокации на линии фронта, и 2955 украинских воинов, в том числе и один сегодня ночью, отдали свою жизнь для того, чтобы мы с вами могли строить свободное и независимое государство", - заявил президент.