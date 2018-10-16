16.10.2018
Названо количество украинцев, погибших в пожарах
Источник: Корреспондент.net
С начала года на пожарах в Украине погиб 1291 человек. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает пресс-служба ГСЧС.
А в промежуток с 13 по 16 октября на пожарах в Украине погибли 26 человек, еще 13 человек пострадали.
По данным спасателей, основными причинами возникновения возгораний в квартирах является халатность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.
"В целом, с начала года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 1 291 и 1 080 человек соответственно", - говорится в сообщении.
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