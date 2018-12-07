Названо количество задержанных на Азове судов ЕС

Источник: Корреспондент.net

Каждое пятое судно, которое останавливается Россией и вынуждено простаивать по несколько суток в акватории Азовского моря, принадлежит европейским судовладельцам. Об этом в пятницу, 7 декабря, во время встречи с министром транспорта Франции заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает пресс-служба ведомства.

Он также отметил, что суточный простой каждого судна оценивается от 10 до 50 тысяч долларов.

"Каждое пятое судно, которое останавливается русскими и ожидает несколько суток, - под европейским флагом. Суточный простой судна стоит от 10 до 50 тысяч долларов. В итоге европейские налогоплательщики должны платить дополнительно за то, что Россия решила игнорировать нормы международного права", - заявил Омелян.

Министр инфраструктуры поблагодарил Францию за поддержку Украины в ситуации с агрессией России в Азовском море, отметив, что это проблема не только нашей страны, но и всей Европы.

"Это сложная ситуация не только для Украины или Азовского региона, но и для всей Европы. Россия не остановится на Азовском море, Россия не остановится в Украине. Если им сойдет с рук ситуация в Керченском проливе, то в следующем году они будут делать то же самое в Черном и в Балтийском морях. Поэтому очень важно, чтобы наши европейские и американские союзники говорили одним голосом, и я рад, что это происходит", - подчеркнул он.