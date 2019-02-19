Названы имена лауреатов Шевченковской премии в пяти номинациях

Источник: Українські новини

Названы лауреаты Национальной премии имени Тараса Шевченко. Премию в литературной номинации одержали Богдан Горынь и Оксана Забужко.

Победителей огласил доцент кафедры литературоведения Киево-Могилянськой Академии и член комитета премии Ростислав Семкив на своей странице в соцсети Facebook.

Так, лауреатами премии стали:

в номинации "Литература, публицистика, журналистика" - Богдан Горынь и Оксана Забужко;

- Богдан Горынь и Оксана Забужко; в номинации "Музыкальное искусство" - Владимир Шейко;

- Владимир Шейко; в номинации "Визуальное искусство" - Василий Чебаник;

- Василий Чебаник; в номинации "Киноискусство" - Роман Бондарчук;

- Роман Бондарчук; в номинации "Театральное искусство" - Ростислав Держипильский.

Семкин добавил, что результаты голосования будут поданы на утверждение Президенту.

Премию традиционно будут вручать в начале марта.

Шевченковская премия - высшая государственная награда Украины в области культуры и искусства. Решение о присуждении премии принимает Президент Украины на основе предложений Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.