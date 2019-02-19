19.02.2019
Названы имена лауреатов Шевченковской премии в пяти номинациях
Источник: Українські новини
Названы лауреаты Национальной премии имени Тараса Шевченко. Премию в литературной номинации одержали Богдан Горынь и Оксана Забужко.
Победителей огласил доцент кафедры литературоведения Киево-Могилянськой Академии и член комитета премии Ростислав Семкив на своей странице в соцсети Facebook.
Так, лауреатами премии стали:
- в номинации "Литература, публицистика, журналистика" - Богдан Горынь и Оксана Забужко;
- в номинации "Музыкальное искусство" - Владимир Шейко;
- в номинации "Визуальное искусство" - Василий Чебаник;
- в номинации "Киноискусство" - Роман Бондарчук;
- в номинации "Театральное искусство" - Ростислав Держипильский.
Семкин добавил, что результаты голосования будут поданы на утверждение Президенту.
Премию традиционно будут вручать в начале марта.
Шевченковская премия - высшая государственная награда Украины в области культуры и искусства. Решение о присуждении премии принимает Президент Украины на основе предложений Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
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