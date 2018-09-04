Названы потери ВСУ на Донбассе в 2018 году

Источник: Корреспондент.net

С начала года в военных действиях на Донбассе погибли около 80 украинских военных и более 560 получили ранения. Об этом сообщил генерал-лейтенант Анатолий Петренко, сообщает во вторник, 4 сентября, пресс-служба Минобороны.

В частности, он отметил, что миротворческая операция для соблюдения минских соглашений - абсолютно логична инициатива, ведь на Донбассе до сих пор гибнут люди.

"Миротворческая операция для соблюдения минских соглашений - абсолютно логична инициатива, которую мы продвигаем для того, чтобы выполнить их. Что на самом деле происходит? Минские соглашения заключали в 2014-2015 годах. Но и дальше продолжается применение больших калибров, беспилотной авиации, минируются территории, на тех минах гибнут люди, разрушается гражданская инфраструктура, на нашей территории находятся российские военные. Все растоптано... Что это значит? Это почти 80 погибших в этом году и более 560 раненых", - констатировал Петренко.

По его словам, обеспечение соблюдения устойчивого неприменения огня, вывод войск можно достичь путем усиления международной составляющей давления на Россию.

Надеяться на выполнение всех пунктов минских договоренностей, в частности, проведение беспристрастных объективных выборов, экономического и гуманитарного восстановления Донбасса, можно в условиях введения миротворческой операции под эгидой ООН, убеждены в оборонном ведомстве.