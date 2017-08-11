Названы самые "прожорливые" Android-приложения

Источник: КорреспонденТ.net

Компания Avast назвала самые прожорливые Android-приложения, которые растрачивают память больше других. Среди участников антирейтинга с высоким потреблением памяти значатся Facebook, Instagram и Amazon Kindle.

Список приложений был обнародован в отчете Android App Performance & Trend Report.

В ТОП-20 также были включены приложения Play Music, Talkback и Docs от Google, мессенджеры ChatON, Google Hangouts, LINE и другие приложения.

При этом в категории "Лучших усовершенствований" значатся сервис обмена фото- и видеосообщениями Snapchat, Facebook и музыкальный стриминговый сервис Spotify.