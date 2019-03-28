28.03.2019
Названы сроки проведения аудита Укроборонпрома
Источник: Корреспондент.net
СНБО планирует завершить инвентаризацию в государственном концерне Укроборонпром до июля. Об этом сообщил госсекретарь Минобороны Александр Дублян на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов хищения в Вооруженных силах в четверг, 28 марта, сообщает Левый берег.
"Решением министра обороны начата инвентаризация данного имущества, которую завершат 30 июня 2019 года", - сказал он.
Председатель ВСК, депутат Иван Винник сообщил, что надеется на скорейшее завершение инвентаризации и проводит консультации по этому поводу.
Ранее президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым предусмотрен аудит Укроборонпрома с привлечением международных экспертов.
В СНБО говорят, что на реформировани Укроборонпрома нужно не менее полугода.
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