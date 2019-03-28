Названы сроки проведения аудита Укроборонпрома

Финансирование для украинцев, которые не подписали декларацию с врачом, отменят 1 апреля

Средняя цена на сжиженный газ на украинских автозаправках приближается к 12 гривнам за литр.

В прошлом году пробурено 314 тысяч метров проходки, что является рекордом за 12 лет, говорят в компании.

Один из обстрелов произошел утром 21 марта, когда ученики уже находились в школе, информирует украинская сторона СЦКК.

Прозоров был уволен за систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, заявляют в СБУ.

В течение 15 - 21 марта от осложнений кори в Украине умерли четыре человека. Всего в 2019 году жертвой этой болезни стали 14 человек.

Если получатель субсидии задерживал оплату жилищно-коммунальных услуг, то на следующий период субсидия будет назначаться в безналичной форме.

Осужденная на 10 лет заключения Елена Зайцева сменила адвоката и подала жалобу на приговор суда.

Украина выплатила третий купон по самым долгосрочным еврооблигациям, взятым на 15 лет.

Документ с грифом Секретно, содержащий информацию о кандидатах на пост главы НАБУ, был передан в Администрацию президента в 2015 году.

В начале 2019 года Украина увеличила поставки курятины на 77%. При этом экспорт свинины продолжает рекордно падать.

На выплату пенсий и субсидий за март выделили более 40 млрд гривен

Пять лет "последние копейки" шли на обеспечение армии, говорит президент. При этом он не упоминает о схемах о переплатах на закупках в оборонке.

Неделю назад глава САП Назар Холодницкий поручил закрыть все дела о незаконном обогащении до 28 марта.

Ракеты "земля-воздух" для ЗРК Печора в 2007 году пытались незаконно переправить в страну, которая находилась под санкциями ООН.

В одном из населенных пунктов Запорожской области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.

Окружной административный суд Киева отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, после того, как в ноябре 2017 кинопродукт официально запретили демонстрировать на украинских телеэкранах.

Министерство социальной политики намерено переводить тех получателей субсидий наличными, которые имеют задолженность более 340 гривен дольше 1 месяца за оплату жилищно-коммунальных услуг, на безналичные субсидии.

В СНБО говорят, что на реформировани Укроборонпрома нужно не менее полугода.

Председатель ВСК, депутат Иван Винник сообщил, что надеется на скорейшее завершение инвентаризации и проводит консультации по этому поводу.

СНБО планирует завершить инвентаризацию в государственном концерне Укроборонпром до июля. Об этом сообщил госсекретарь Минобороны Александр Дублян на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов хищения в Вооруженных силах в четверг, 28 марта, сообщает Левый берег.

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