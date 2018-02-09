Названы страны, которые высказали интерес к управлению украинской ГТС

Источник: Апостроф

Интерес к партнерству по управлению газотранспортной системой проявили компании из 10 европейских стран.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Владимир Кистион.

"Имеем около 10 заинтересованных партнеров, двое из которых представляют известные в Европе газовые консорциумы. Свой интерес войти в совместное управление национальной ГТС высказали Бельгия, Франция, Голландия, Польша, Словакия, Испания, Италия, Румыния, Греция и Германия", - написал он на своей Facebook-странице.

Отмечается, что уже 21-22 февраля начнутся первые интервью компаниями-претендентами.

По данным Интерфакс-Украина, интерес к конкурсу проявили Snam (Италия)/Eustream (Словакия) и Gasunie (Нидерланды)/ GRTgaz (Франция), с которыми подписаны соответствующие меморандумы, интерес к управлению ГТС Украины также проявлен "немецкой группой".