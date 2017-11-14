14.11.2017
Названы ТОП-5 городов мира для иммиграции
Источник: Корреспондент.net
Эксперты международной организации по вопросам миграции InterNations составили рейтинг наиболее благоприятных городов для иммиграции. Лидером оказалась столица Бахрейна Манма.
Согласно данным аналитиков, в этом городе мигрантам довольно легко найти достойное жилье, а также работу.
Вторую позицию в списке занимает Прага (Чехия) благодаря ее карьерным возможностям. А замыкает тройку лидеров Мадрид (Испания).
Также в первую пятерку вошли Куала-Лумпур (Малайзия) и Амстердам (Нидерланды).
При этом среди наиболее неудачных для иммиграции городов оказались Лагос (Нигерия), Джидда (Саудовская Аравия), Париж (Франция), Эр-Рияд (Саудовская Аравия) и Дублин (Ирландия).
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