Названы ТОП-5 городов мира для иммиграции

Источник: Корреспондент.net

Эксперты международной организации по вопросам миграции InterNations составили рейтинг наиболее благоприятных городов для иммиграции. Лидером оказалась столица Бахрейна Манма.

Согласно данным аналитиков, в этом городе мигрантам довольно легко найти достойное жилье, а также работу.

Вторую позицию в списке занимает Прага (Чехия) благодаря ее карьерным возможностям. А замыкает тройку лидеров Мадрид (Испания).

Также в первую пятерку вошли Куала-Лумпур (Малайзия) и Амстердам (Нидерланды).

При этом среди наиболее неудачных для иммиграции городов оказались Лагос (Нигерия), Джидда (Саудовская Аравия), Париж (Франция), Эр-Рияд (Саудовская Аравия) и Дублин (Ирландия).