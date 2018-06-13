Названы условия выделения Украине миллиарда от ЕС
Источник: Корреспондент.net
Украина должна принять "жесткие антикоррупционные меры, включая создание Антикоррупционного суда до начала выплат". Об этом говорится в заявленииЕвропарламента, проголосовавшего в среду, 13 июня, за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере миллиарда евро.
Сообщается, что заявление евродепутатов об условиях прилагается к решению о поддержке выделения помощи Украине.
В заявлении евродепутаты подчеркнули, что предварительным условием для предоставления кредита для Украины определены "эффективные демократические механизмы - в том числе многопартийная парламентская система, - верховенство права и права человека".
В нем также подчеркивается, что использование помощи ЕС должно способствовать сокращению бедности и созданию рабочих мест в Украине.
"Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей должны проверить, соблюдены ли эти предварительные условия на протяжении всего процесса, и обнародовать их выводы. Если они не соблюдены, то Еврокомиссия должна временно приостановить или отменить выплаты макрофинансовой помощи", - говорится в заявлении.
Одобрение в Совете ЕС новой программы макрофинансовой помощи для Украины ожидается 26 июня.
Указано, что кредит в размере 1 млрд евро предназначен для покрытия в Украине дефицита внешнего финансирования в 2018-2019 годах.