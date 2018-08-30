Названы вирусы, которые будут "ходить" осенью

Источник: Українські новини

В Украине уже перерегистрированы вакцины против гриппа на следующий эпидемический сезон.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно ему, эпидемеческий сезон заболеваний начнется с октября 2018 года и продлится до мая 2019. По опубликованным прогнозам Всемирной организации здравоохранения, вирусами, которые вероятно будут циркулировать в Украине в новом эпидсезоне станут:

вирус, подобный A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2);

вирус, подобный B/Colorado/06/2017.

"Для эпидсезона 2018-2019 года в Украине ожидается наличие трех вакцин от гриппа. Одна из них уже зарегистрирована в Украине, вторая вакцина завершила процесс специализированной экспертизы регистрации, материалы по третьей вакцине находятся на рассмотрении в Государственном экспертном центре. Каждый украинец сможет приобрести вакцину в аптеке за свой счет и сделать соответствующие прививки в учреждении здравоохранения. Вакцины будут доступны в аптеках в течение месяца", - сказано в сообщении.

По статистике ежегодно в Украине регистрируется около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых составляют заболевания гриппом и ОРВИ. В то же время, вакцинация против гриппа остается очень низкой.

Вакцина может быть приобретена на средства предприятий или местных бюджетов для приоритетных групп риска - медработников, учителей, детей до 5 лет, беременных, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями.

По данным прошлого эпидсезона, в Украине было зафиксировано 7 летальных случаев от гриппа. Ни один из пациентов не был привит от него.