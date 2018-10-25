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25.10.2018

НБУ дал прогноз по трудовой миграции на 2019 год

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины прогнозирует снижение давления трудовой миграции украинцев на рост заработных плат в следующем году. Об этом сообщили в пресс-центре НБУ в четверг, 25 октября.

"В отличие от последних двух лет, в следующем году трудовая миграция украинцев уже не будет оказывать столь значительного давления на рост заработных плат", - добавили в НБУ.

В НБУ считают, что продолжение оттока рабочей силы из Украины высокими темпами создает повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда, что сопровождается ростом заработных плат и соответственно - инфляции вместе со снижением потенциала экономики.

Так, рост зарплаты в июле поддерживался повышением минимальной зарплаты, а также интенсивной трудовой миграцией. Последнее обуславливает давление на заработные платы в сторону повышения не только из-за уменьшения предложения рабочей силы на рынке труда, но и из-за процессов приближения (конвергенции) заработных плат в Украине к заработным платам соседних стран, указано в отчете НБУ.

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