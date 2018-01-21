НБУ намерен перейти на новый механизм расчета курса гривны к доллару

Источник: Українські новини

Националный банк намерен перейти к расчету официального курса гривны к доллару на основе информации с торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters относительно реальных рыночных сделок и с отсечением сделок с экстремальными параметрами.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В настоящее время официальный курс гривны рассчитывается как средневзвешенное значение по всем межбанковским сделкам за день по данным собственного программного комплекса НБУ, в котором банки осуществляют подтверждение всех своих сделок по купле-продаже безналичной иностранной валюты на межбанковском рынке.

Согласно сообщению, в результате перехода на новый механизм расчета курса уменьшится нагрузка на банки в части формирования отчетности благодаря отказу от обязательной регистрации сделок в действующей системе.

Также НБУ планирует перейти к осуществлению валютных интервенций с использованием Matching - нового функционала для заключения сделок в торгово-информационных системах.

Этот функционал, внедрение которого сейчас обсуждается с участниками рынка, позволит обеспечить на межбанковском валютном рынке постоянное наличие твердых цен на куплю-продажу иностранной валюты и быстрое заключение сделок с лучшим курсовыми параметрами.