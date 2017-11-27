НБУ отменил послабления для банков

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины отменил свое постановление от 2015 года, вводившее послабления для банков в период резкого ухудшения экономической ситуации, значительной девальвация национальной валюты и событий в Крыму и на Донбассе.

"Отмена обусловлена тем, что негативные последствия такого воздействия уже идентифицированы банками и учтены в разработанных ими планах мер по приведению показателей своей деятельности к нормативным требованиям, которые сейчас выполняются", – сказано в сообщении.

НБУ считает, что происходят положительные изменения и в банковском секторе: стабилизировался курс гривны, улучшилось состояние ликвидности в банковской системе.

В то же время для банков, которые все еще приводят показатели своей деятельности к нормативным требованиям, продлен мораторий на применение мер воздействия за нарушение этих показателей и действие ограничений по осуществлению такими банками отдельных видов банковских операций.