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29.03.2018

НБУ отменяет лимит на куплю-продажу банками валюты

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины принял решение отменить ряд временных административных ограничений для банков и бизнеса при осуществлении операций с валютой. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Регулятор подчеркивает, что, во-первых, он расширяет возможности банков для проведения операций с иностранной валютой на межбанковском рынке.

"Ранее размер разрешенного сальдо купли-продажи банками иностранных валют и банковских металлов в течение одного рабочего дня составил 0,5%, а с 4 августа 2017 года - 1% от размера регулятивного капитала. С 30 марта текущего года это требование прекратит действовать, а затем будут отменены и меры воздействия за ее нарушение", - сказано сообщении.

По мнению правления НБУ, соответствующее решение способствует повышению активности банков в торговле валютой на межбанковском рынке в течение дня и, таким образом, повысит эффективность управления валютной ликвидностью. На этом фоне Национальный банк сможет уменьшить присутствие на валютном рынке, а рынок сможет самостоятельно и более эффективно искать баланс.

Во-вторых, Национальный банк изменил для банков лимиты открытой валютной позиции.

"С 1 мая этого года лимит общей длинной открытой валютной позиции банка (Л13-1) будет увеличен до 3% с 1% регулятивного капитала, лимит общей короткой открытой валютной позиции банка (Л13-2) - уменьшен с до 8% с 10% регулятивного капитала", - сообщил НБУ.

По оценкам центробанка, это позволит банкам более эффективно распределять валютные риски.

В-третьих, НБУ снял некоторые ограничения на досрочное погашение украинскими компаниями внешних кредитов и займов в иностранной валюте.

"Резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение кредитов и займов, если в их реализации (путем кредитования, страхования, обеспечения или поручительства) полностью или частично принимает участие иностранное лицо, одним из акционеров которого является иностранное государство или иностранный банк с акционером - иностранным государством", - отмечает Нацбанк.

В-четвертых, регулятор расширил перечень операций бизнеса, на которые не распространяется требование об обязательной продаже валютных поступлений.

"В дальнейшем компания-резидент сможет не осуществлять обязательную продажу средств, поступивших по кредиту или займу, если в ее реализации (путем кредитования, страхования, гарантирования) полностью или частично принимает участие иностранное лицо, одним из акционеров которого является иностранное государство. При этом данное исключение распространяется только на случаи, когда указанное иностранное государство имеет официальную рейтинговую оценку не ниже категории "А", подтвержденную в бюллетене одной из ведущих мировых рейтинговых компаний (Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's)", - прокомментировал НБУ.

В-пятых, Национальный банк упростил для бизнеса порядок перечисления иностранной валюты за границу для осуществления платежей, связанных с процессами судопроизводства.

"Резиденты-должники, которые имеют индивидуальную лицензию на перечисление средств за границу, смогут без ограничений по сумме перечислять за пределы Украины валюту на исполнение судебных решений, решений международных коммерческих арбитражей или удовлетворения требований лиц по исполнению судебных или арбитражных решений, требований о взыскании судебных, исполнительных или административных сборов, а также расходов судебного и исполнительного производств, возлагаемых на лицо должника в соответствии с законодательством иностранного государства. Иностранное государство, о котором идет речь в данном случае, должно принадлежать к странам, которые имеют официальную рейтинговую оценку не ниже категории "А", подтвержденную в бюллетене одной из ведущих мировых рейтинговых компаний (Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's)", - сообщает НБУ.

 

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