13.12.2018
НБУ ожидает размер транша от МВФ от $1,4 млрд до $1,9 млрд
Источник: Українські новини
Национальный банк рассчитывает на положительное решение Международного валютного фонда по продолжению сотрудничества с Украиной.
Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.
"Мы ожидаем на положительное решение", - сказал он.
Смолий напомнил, что данный вопрос МВФ рассмотрит 18 декабря.
При этом Смолий предположил, что платеж от МВФ может поступить до 25 января.
"Мы ожидаем, что размер транша будет от 1,4 млрд до 1,9 млрд", - сказал он.
Смолий добавил, что окончательный размер будет известен после заседания совета директоров МВФ 18 декабря.
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