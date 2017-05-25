НБУ: Пенсионная реформа нужна для стабильных цен

Источник: КорреспонденТ.net

В Нацбанке считают пенсионную реформу жизненно необходимым шагом для обеспечения ценовой стабильности в стране. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Национальный банк считает проведение пенсионной реформы жизненно необходимым шагом для обеспечения устойчивости государственных финансов и, следовательно, ценовой стабильности в долгосрочной перспективе", - сказано в сообщении.

Тем не менее, в Нацбанке отметили, что в краткосрочной перспективе резкое повышение пенсионных выплат может привести к росту потребительского спроса.

"Это, в свою очередь, может заставить Национальный банк скорректировать свою политику для нивелирования краткосрочных последствий такого роста на ценовую динамику", - объяснили регуляторе.

В НБУ также напомнили, что пенсионная реформа является частью обязательств Украины перед МВФ (в тесте меморандума МВФ и Украины сказано, что пенсионную реформу необходимо принять до конца мая 2017 года, а вступить в силу она должна с 1 января 2018 года - ред.)