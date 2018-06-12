НБУ упростил проведение операций по обмену валют

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины упростил проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют.

"В дальнейшем они (банки – ред.) будут оформлять для клиентов валютно-обменные операции только одним документом – документом, который печатается регистратором расчетных операций (РРО). Соответственно, они не будут выдавать клиентам квитанцию об осуществлении валютно-обменной операции. При этом и банки, и финансовые учреждения не будут требовать подпись клиента на чеке или документе РРО, если сумма валютно-обменной операции будет меньше чем 150 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

До сих пор банки должны были оформлять два бумажных экземпляра квитанции об осуществлении валютно-обменной операции – один для клиента, один для хранения в банке.

"Во-вторых, Национальный банк предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства... В-третьих, в связи с развитием электронного документооборота и для содействия распространению безбумажных технологий банки и финансовые учреждения получат возможность оформлять отчетную документацию с валютно-обменных операций в виде электронного документа", – добавили в НБУ.

Изменения утверждены постановлением правления НБУ.