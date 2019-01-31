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31.01.2019

НБУ заявил о нетипичной ситуации на валютном рынке

Источник: Корреспондент.net

На протяжении января на валютном рынке Украины наблюдается нетипичная ситуация - предложение валюты превышает спрос. Об этом в четверг, 31 января, сказала первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, сообщает РБК-Украина.

Она отметила, что январь был нетипичным, поскольку НБУ больше покупает валюты, чем продает, тогда как в прошлые годы наблюдалась противоположная тенденция. "Предложение валюты превышает спрос", - сказала она.

Замглавы НБУ назвала несколько факторов, которые влияют на ситуацию. В частности, жесткая монетарная политики НБУ делает привлекательными государственные облигации Украины. "И мы видим приход нерезидентов, мы видим приход валюты", - добавила она.

"Второе, это наш экспорт, это сельское хозяйство, это цены. Сейчас в январе мы отмечаем поступления экспортной выручки от металлургов", - сказала Рожкова.

В качестве третьего фактора она назвала "постепенное восстановление экономики и приход инвестиций".

 

 
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