Не дала F-35. Как Америка наказала Турцию за С-400

Источник: Корреспондент.net

США приостановили поставки оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в Турцию в связи с решением Анкары приобрести у России зенитную ракетную систему С-400.

Вашингтон неоднократно предупреждал Турцию, что С-400 несет угрозу для безопасности F-35 и требовал отказаться от российских систем.

Решение США осложнит запланированный на этой неделе визит главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтон на саммит НАТО.

Конфликт США с Турцией

Отношения между странами обострились после попытки госпереворота в Турции в 2016 году, когда президентом США был Барак Обама. Тогда Вашингтон отказался выдать проживающего в Америке проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором переворота.

С приходом Дональда Трампа в Белый дом ситуация не улучшилась. Подробно о причинах и его последствиях в материале Без газа и F-35: конфликт между США и Турцией.

Однако, несмотря на нарастающее напряжение между американскими и турецкими военными в Сирии, Трамп заявил, что после него добивать "Исламское государство" будет президент Турции Реджеп Эрдоган.

Несколько лет назад Турция обращалась к НАТО с запросом усиления своей системы противовоздушной и противоракетной обороны для защиты от угрозы баллистических ракет. В 2013-2015 годах были размещены американские противоракетные комплексы Patriot, которые позже были возвращены назад.

Еще в 2013 году Турция обсуждала покупку Patriot у США, но Вашингтон отказался поделиться технологией и стоимость была высокой, поэтому Анкара начала поиск других продавцов.

"К тому, что Турция приняла решение приобрести С-400, привела политика США. Во время переговоров вопрос был в цене, в том, где будет происходить производство, а также в передаче технологий", - напомнил в феврале этого года заместитель руководителя Управления оборонной промышленности Турции Джелал Сами Тюфекчи.

Позже в марте Чавушоглу заявил, что Анкара и Вашингтон все еще ведут переговоры о покупке Patriot.

В 2017 году был заключен договор с Россией, согласно которому Турция закупит два комплекта С-400, состоящих из четырех дивизионов, за 2,5 миллиарда долларов.

Российская техника не стоит на вооружении стран НАТО, и чиновники альянса опасаются "непредсказуемых последствий" ее использования.

Пытаясь сорвать оружейный контракт между Москвой и Анкарой, в августе прошлого года Конгресс США пригрозил в случае получения Анкарой С-400 отказать ей в поставке более чем ста F-35 на общую сумму в десять миллиардов долларов.

1 апреля стало известно о приостановке поставок тренажеров, на которых турецкие пилоты должны были готовиться к полетам на F-35. Сами самолеты по-прежнему находятся на базе ВВС США в Аризоне.

Позже в Пентагоне добавили, что могут полностью прекратить программу совместного создания самолета F-35 с Турцией.

На следующий день председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов заверил, что Россия точно не откажется от поставок С-400 в Турцию. При этом он заявил об уверености, что отказ турецкой стороны "исключать нельзя".

Ранее Эрдоган говорил, что в вопросе покупки С-400 у России пути назад не будет.

"По С-400 дело сделано, пути назад ни в коем случае быть не может. Мы договорились с русскими, мы начнем совместное производство, может быть, после С-400 мы дойдем до С-500", - заявлял турецкий лидер.