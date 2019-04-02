Найти

02.04.2019

Не дала F-35. Как Америка наказала Турцию за С-400

Источник: Корреспондент.net

США приостановили поставки оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в Турцию в связи с решением Анкары приобрести у России зенитную ракетную систему С-400.

Вашингтон неоднократно предупреждал Турцию, что С-400 несет угрозу для безопасности F-35 и требовал отказаться от российских систем.

Решение США осложнит запланированный на этой неделе визит главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтон на саммит НАТО. 

Конфликт США с Турцией

Отношения между странами обострились после попытки госпереворота в Турции в 2016 году, когда президентом США был Барак Обама. Тогда Вашингтон отказался выдать проживающего в Америке проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором переворота.

С приходом Дональда Трампа в Белый дом ситуация не улучшилась. Подробно о причинах и его последствиях в материале Без газа и F-35: конфликт между США и Турцией.

Однако, несмотря на нарастающее напряжение между американскими и турецкими военными в Сирии, Трамп заявил, что после него добивать "Исламское государство" будет президент Турции Реджеп Эрдоган.

Несколько лет назад Турция обращалась к НАТО с запросом усиления своей системы противовоздушной и противоракетной обороны для защиты от угрозы баллистических ракет. В 2013-2015 годах были размещены американские противоракетные комплексы Patriot, которые позже были возвращены назад. 

Еще в 2013 году Турция обсуждала покупку Patriot у США, но Вашингтон отказался поделиться технологией и стоимость была высокой, поэтому Анкара начала поиск других продавцов.

"К тому, что Турция приняла решение приобрести С-400, привела политика США. Во время переговоров вопрос был в цене, в том, где будет происходить производство, а также в передаче технологий", - напомнил в феврале этого года заместитель руководителя Управления оборонной промышленности Турции Джелал Сами Тюфекчи. 

Позже в марте Чавушоглу заявил, что Анкара и Вашингтон все еще ведут переговоры о покупке Patriot.

В 2017 году был заключен договор с Россией, согласно которому Турция закупит два комплекта С-400, состоящих из четырех дивизионов, за 2,5 миллиарда долларов. 

Российская техника не стоит на вооружении стран НАТО, и чиновники альянса опасаются "непредсказуемых последствий" ее использования.

Пытаясь сорвать оружейный контракт между Москвой и Анкарой, в августе прошлого года Конгресс США пригрозил в случае получения Анкарой С-400 отказать ей в поставке более чем ста F-35 на общую сумму в десять миллиардов долларов.

1 апреля стало известно о приостановке поставок тренажеров, на которых турецкие пилоты должны были готовиться к полетам на F-35. Сами самолеты по-прежнему находятся на базе ВВС США в Аризоне.

Позже в Пентагоне добавили, что могут полностью прекратить программу совместного создания самолета F-35 с Турцией.

На следующий день председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов заверил, что Россия точно не откажется от поставок С-400 в Турцию. При этом он заявил  об уверености, что отказ турецкой стороны "исключать нельзя".

Ранее Эрдоган говорил, что в вопросе покупки С-400 у России пути назад не будет.

"По С-400 дело сделано, пути назад ни в коем случае быть не может. Мы договорились с русскими, мы начнем совместное производство, может быть, после С-400 мы дойдем до С-500", - заявлял турецкий лидер.

 

Новости раздела
Мир
02.04.2019
ВТО понизила прогноз роста мировой торговли
Торговля не может стимулировать экономический рост в условиях высокой неопределенности, отметил глава ВТО Роберто Азеведо.
Мир
02.04.2019
Почему Байдену припомнили непристойное поведение
Политик считается наиболее вероятным кандидатом в президенты от демократической партии на выборах 2020 года.
Мир
31.03.2019
Российским СМИ не дали снимать украинские выборы в Минске
На территории Беларуси зарегистрировано 12 тысяч украинских избирателей, которые должны быть отнесены к двум участкам: в посольстве Украины в Минске и в Генеральном консульстве в Бресте.
Мир
30.03.2019
В Лондоне сторонники Brexit вышли на протест
Люди протестуют против отсрочки выхода страны из Евросоюза.
Мир
30.03.2019
ЕС призвал освободить арестованных крымских татар
Евросоюз ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут освобождены без промедления.
Мир
29.03.2019
Boeing обновил ПО. 737 упал из-за тайных датчиков
Американская корпорация объявила о выпуске электронной "заплатки" для программного обеспечения бортовой аппаратуры авиалайнеров 737 Max.
Мир
29.03.2019
Парламент Британии снова отклонил сделку по Brexit
Депутаты продолжат искать выход из ситуации 1 апреля, а ЕС соберется на экстренное заседание 10 апреля.
Мир
28.03.2019
Facebook и Instagram будет блокировать все посты с проявлением белого национализма и сепаратизма
На следующей недели компания Facebook, которая заблокировали российские страницы за фейки об Украине, заблокирует проявления белого национализма и сепаратизма в своей соцсети, а также в Instagram.
Мир
28.03.2019
Отложат на годы? Дания тормозит Северный поток-2
Энергетическое агентство Дании попросило у оператора проекта газопровода Северный поток 2 дополнительную экологическую оценку основного маршрута прохождения газопровода, это может отсрочить завершение проекта на годы.
Мир
28.03.2019
С мачете. Странное нападение на посольство КНДР
С мачете. Странное нападение на посольство КНДР
Мир
28.03.2019
Столтенберг остается генсеком НАТО на новый срок
Союзники по НАТО согласились продлить мандат генсекретаря альянса Йенса Столтенберга до сентября 2022 года.
Мир
27.03.2019
Мэй уйдет в отставку после завершения Brexit
Британский премьер досрочно сложит полномочия после того, как закончится выход страны из ЕС.
Мир
27.03.2019
В Казахстане разбился вертолет с 13 людьми на борту
В Минобороны страны подтвердили крушение вертолета, но не уточнили число погибших.
Мир
27.03.2019
Евросоюз готов отложить Brexit на год - СМИ
В ЕС готовы перенести Brexit на 2020 год, если Терезе Мэй не удастся заключить сделку в ближайшее время.
Мир
27.03.2019
Без смертей. Зачем ЕС ограничит скорость всех авто
Технологии ограничения скорости с 2022 года, скорее всего, станут обязательными для всех автомобилей, продающихся в Евросоюзе.
Мир
27.03.2019
Nord Stream-2 и Дания отрицают заявление Нафтогаза
Датское энергетическое агентство опровергает отказ относительно маршрута Северного потока-2.
Мир
26.03.2019
В МИД озвучили позицию Киева по Голанским высотам
Украина придерживается позиции ООН по данному вопросу. Также Киев призывает Израиль и сектор Газа прекратить обстрелы.
Мир
25.03.2019
ЕС завершил подготовку к неконтролируемому "Брекзиту"
Еврокомиссия считает все более вероятным выход Великобритании из ЕС 12 апреля без соответствующего соглашения.
Мир
25.03.2019
В центре Минска прошли массовые задержания
В белорусской столице отмечают День воли, милиция взяла под стражу взяли политиков Николая Козлова и Виталия Рымашевского, а также несколько музыкантов.
Мир
25.03.2019
Сирийские курды требуют создать международный спецтрибунал для процессов по ИГ
В свете падения последнего бастиона ИГ в Сирии ощущается необходимость в процессах над исламистами с соблюдением норм международного права, уверены представители альянса SDF.
Мир
25.03.2019
В МИД РФ оценили итоги "российского дела" в США
В Москве удивлены тем, что следствию понадобилось два года, чтобы опровергнуть "очевидную фальшивку".
Мир
24.03.2019
Фото дня: Под дипучреждениями России в Киеве и Одессе прошли акции за освобождение Гриба
Митинг за освобождение Павла Гриба.
Мир
24.03.2019
Во Франции новая волна протестов: есть задержанные
В районе Елисейских полей, где манифестация была ранее запрещена, протестующих нет.
Мир
24.03.2019
Петицию за отмену Brexit подписали более 5 млн раз
Петиция за отмену Brexit уже стала самой популярной из всех петиций, которые когда-либо публиковались на сайте британского парламента.
ВТО понизила прогноз роста мировой торговли | В Гааге возбудили дело о теракте против Boeing рейса MH17